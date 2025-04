Fiscalização inédita com DNA revela alto índice de autenticidade em pescados de SC Amostras coletadas em todo o estado passaram por análise de sequenciamento de DNA; consumo de peixes costuma crescer nas proximidades... ND Mais|Do R7 13/04/2025 - 18h46 (Atualizado em 13/04/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma pesquisa inédita em Santa Catarina constatou que 98% dos peixes vendidos no estado estão seguindo a legislação. O resultado foi divulgado na quinta-feira (10). Das 56 amostras analisadas, apenas um produto apresentou divergência: um linguado que era vendido como bacalhau. As amostras foram encaminhadas para análise de laboratório com sequenciamento de DNA. Coordenada pelo Procon-SC, a pesquisa contou com a participação da Secretaria da Aquicultura e Pesca, da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina e do Instituto de Metrologia de Santa Catarina.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a autenticidade em pescados e as implicações da fiscalização.

Leia Mais em ND Mais:

Resultado da Lotofácil de hoje, 12/04: confira os números sorteados

Resultado da Quina 6705, 12/04: confira os números sorteados

VÍDEO: Pescador é resgatado no mar após cair de costão em SC