Fisiculturista e casada com promotor: quem era a modelo encontrada morta na piscina em Cancún Luz María foi encontrada sem vida duas semanas após ser ameaçada em sua academia; entre seus feitos, estão a conquista de Miss Fitness... ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 04/06/2025 - 17h37 ) twitter

A fisiculturista e influenciadora fitness Luz María Barrera Agatón, de 32 anos, foi encontrada morta no último domingo (1º) em uma piscina de um resort de luxo em Cancún, no México, onde estava hospedada com amigos e familiares. Ela foi retirada da água sem vida nas primeiras horas da manhã.

Para saber mais sobre os detalhes desse trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

