Fisioterapeuta atingido por tronco de fogueira em SC está em coma induzido: ‘Quadro delicado’

Ricardo Bosco, de 45 anos, foi atingido pelo tronco de uma fogueira durante as comemorações da tradicional festa de São João Batista, em Imaruí, no Sul de Santa Catarina. O acidente foi registrado na tarde do último sábado (21). A vítima é natural de Florianópolis e atua como fisioterapeuta. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Imaruí, o homem foi encontrado consciente e orientado, porém, com um corte na cabeça e com dor nas costas. Após atendimento no local do acidente, ele foi encaminhado ao Hospital São João Batista, em Imaruí.

