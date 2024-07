Flagrante de corte ilegal de palmito em Florianópolis choca autoridades ambientais

ND Mais |Do R7

A Polícia Militar Ambiental flagrou um acampamento para corte ilegal de palmito, em Florianópolis. O delito foi constatado pelos militares que, após denúncia, flagraram a ilegalidade no Sertão do Peri, Ribeirão da Ilha, no Sul da Ilha de Santa Catarina.

