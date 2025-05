Flamengo ganha da LDU com gols de Léo Ortiz e Luiz Araújo e segue vivo na Libertadores Em jogo decisivo para seguir na competição, Flamengo vence a LDU por 2 a 0 no Maracanã e é segundo no grupo da Libertadores ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 12h25 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h25 ) twitter

Luiz Araújo comemora gol pelo Mengo – Foto: Gilvan de Souza/CRF/ND

O Flamengo venceu a LDU por 2 a 0, nesta quinta-feira (15), no Maracanã, e está vivo no grupo C da Libertadores 2025. A vitória rubro-negra, conquistado com gols de Léo Ortiz e Luiz Araújo, fez a equipe chegar ao oito pontos, na segunda posição.

