Florianópolis acelera recuperação dos danos à infraestrutura causados pelas chuvas de janeiro Com mais de 20 equipes atuando simultaneamente nas regiões afetadas, 43 das 145 ruas atingidas já foram restauradas ou estão em obras... ND Mais|Do R7 21/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 21/02/2025 - 14h26 )

A Prefeitura de Florianópolis intensifica as ações de recuperação na cidade após os estragos causados pelas fortes chuvas registradas em janeiro. Com mais de 20 equipes atuando simultaneamente, 43 das 145 ruas atingidas já estão restauradas ou em obras. Segundo o município, a prioridade é restabelecer a mobilidade e garantir a segurança da população.

Para mais detalhes sobre os esforços de recuperação e as obras em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

