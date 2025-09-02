Florianópolis amplia coleta seletiva de recicláveis secos para 47 novas ruas; confira quais Coleta seletiva de recicláveis secos passará a atender 21 novas localidades na capital catarinense; confira calendário de implementações... ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 08h17 (Atualizado em 02/09/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Prefeitura de Florianópolis iniciou nesta segunda-feira (1º) a ampliação do serviço de coleta seletiva de recicláveis secos. No total, foram adicionadas 47 novas vias em 21 localidades da capital catarinense.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a expansão da coleta seletiva na cidade!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Mulher em briga por perfumes saca revólver e causa confusão em SC

Por que cidade de SC abandonou semáforos?

Barca? Figueirense anuncia saída de 2 jogadores após a Série C