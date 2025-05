Florianópolis celebra 80 anos do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial O Dia da Vitória é lembrado mundialmente em 8 de maio, data em que as forças aliadas derrotaram oficialmente o regime nazifascista... ND Mais|Do R7 08/05/2025 - 19h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O 63º Batalhão de Infantaria, em Florianópolis, realizou uma solenidade cívico-militar em homenagem aos 80 anos da atuação da FEB (Força Expedicionária Brasileira) na Segunda Guerra Mundial. O evento ocorreu na manhã desta quarta-feira (7). A cerimônia, marcada pelo Dia da Vitória, reuniu autoridades civis, militares e familiares de ex-combatentes em tributo aos mais de 900 catarinenses que integraram as fileiras da FEB e lutaram pela liberdade nos campos da Itália.

Para saber mais sobre essa importante celebração e as homenagens prestadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Prazo para regularizar situação eleitoral termina em 19 de maio; veja como fazer

‘Apavorante’: catarinenses fogem da Índia em meio ao temor de guerra com Paquistão

Perigo potencial: SC fica sob alerta amarelo para temporais com ventos de até 80 km/h