Florianópolis celebra Dia Mundial do Rock com evento gratuito; confira programação Evento acontece nos dias 12 e 13 de julho, no Bolsão da Beira-mar Continental, com entrada gratuita ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h58 )

O Dia Mundial do Rock em Florianópolis será comemorado com a maior edição do Festival Rock Legends já realizada. O evento contará com covers internacionais e acontece nos dias 12 e 13 de julho, no Bolsão da Beira-mar Continental, no bairro Estreito. Entre os destaques da programação, estão as bandas argentinas The Rolling Star e The Beetles, que farão homenagens aos Rolling Stones e The Beatles. Com figurinos idênticos aos usados pelas bandas e uma reprodução fiel do som das lendárias bandas britânicas, os grupos prometem uma experiência visual e sonora imperdível para os fãs.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de toda a programação!

