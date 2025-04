Florianópolis começa a ganhar outra cara com retrofit em prédios históricos; veja locais Escola Antonieta de Barros também passará por revitalização, virando um espaço de arte e cultura; planos da prefeitura com retrofit... ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 11h47 (Atualizado em 03/04/2025 - 11h47 ) twitter

Prédios históricos de Florianópolis estão recebendo melhorias significativas, deixando de ser espaços abandonados e ganhando vida novamente. É o caso, por exemplo, do Clube Doze de Agosto, que foi revitalizado e transformado no Cemupi (Centro Multiuso da Pessoa Idosa), e da escola Antonieta de Barros, que foi cedida pelo Estado ao município e vai virar um espaço cultural.

Para saber mais sobre as transformações que estão revitalizando a cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

