Florianópolis corta professores e põe auxiliares na educação especial; sindicato critica Número de professores de educação especial caiu de 600 para 18 em um ano, enquanto criação de vagas de auxiliares ficou em 312; prefeitura... ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 09h26 (Atualizado em 23/01/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Parte da rede municipal de Florianópolis deixará de ser atendida por professor auxiliar de educação especial (PAEEs) para dar lugar a auxiliar de sala em 2025. A medida está em uma portaria publicada na segunda-feira (20) pela prefeitura. O documento iguala ambas as funções dos profissionais do magistério e enfrenta posição contrária do sindicato que representa os professores.

Saiba mais sobre as implicações dessa mudança e a reação do sindicato consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Conheça o Vasco da Gama, o próximo navio luxuoso a atracar em SC com quartos de até R$ 77 mil

Filas em pedágios: Procon notifica concessionárias das rodovias catarinenses

Estratégias e demandas são discutidas durante conferência do SC Mais Inovação em Blumenau