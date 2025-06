Florianópolis é a cidade onde mais se consome alimentos ultraprocessados no país, aponta estudo Além da capital, todas as cidades de Santa Catarina têm alimentos ultraprocessados em mais de 20% das calorias consumidas, segundo... ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 18h56 (Atualizado em 28/06/2025 - 18h56 ) twitter

Um estudo apontou que Florianópolis é a capital onde mais se consome alimentos ultraprocessados do país. A pesquisa, feita por cientistas da USP (Universidade de São Paulo), concluiu que 30,5% das calorias consumidas na capital catarinense vêm de alimentos ricos em corantes, conservantes e espessantes, por exemplo.

Para saber mais sobre os impactos do consumo de alimentos ultraprocessados em Florianópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

