Florianópolis é o 5º destino mais buscado por turistas latinos para viagens de inverno em 2025 Relatório elaborado pelo Instituto Econômico da Mastercard apontou um crescimento de 31% na busca por férias na capital catarinense... ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 07h58 (Atualizado em 16/07/2025 - 07h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Florianópolis é o quinto destino mais procurado por turistas latino-americanos para viagens de inverno em 2025. O levantamento foi realizado pelo Instituto Econômico da Mastercard e divulgado no relatório “Tendências de Viagem 2025”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre as tendências de turismo na capital catarinense!

Leia Mais em ND Mais:

Autorizado, mas ilegal: CAC que violou regra para uso de arma tem condenação mantida em SC

O que se sabe sobre o soro de cobra que foi aplicado por engano em mais de 10 bebês em SC?

O que se sabe sobre a CPI do Esgoto de Blumenau até agora?