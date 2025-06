Florianópolis inicia manutenção no canal da Barra da Lagoa com recursos privados Obra visa melhorar a navegabilidade de um trecho de 550 metros e será realizada em parceria com a Associação Empresarial de Florianópolis... ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 01h15 (Atualizado em 28/06/2025 - 01h15 ) twitter

A manutenção do canal da Barra da Lagoa, no Leste de Florianópolis, foi iniciada nesta sexta-feira (27). A obra visa aumentar a navegabilidade, com ampliação de largura e profundidade do trecho que, até então, impedia a passagem segura de embarcações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante obra!

