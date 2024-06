Florianópolis inova ao abrigar unidade da Defensoria Pública na Câmara Municipal

ND Mais |Do R7

Florianópolis está na vanguarda quando o assunto é a união entre os poderes legislativo e judiciário com o propósito de oferecer cidadania aos seus moradores. Prova disso é que a Câmara Municipal de Vereadores da cidade é a única do Brasil a abrigar uma unidade da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, com o intuito de prestar serviços de assistência jurídica gratuita às pessoas em situação de vulnerabilidade.

