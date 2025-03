Florianópolis investe na gestão de resíduos para se tornar primeira Capital Lixo Zero do país Cidade aposta em educação, tecnologia e gestão de ponta para reaproveitar até 90% dos resíduos e alcançar a meta até 2030 ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Longe de ser um problema a ser enterrado, o lixo em Florianópolis é tratado como um recurso estratégico — que gera economia, movimenta a cadeia produtiva, educa e transforma. Até 2030, a capital catarinense pretende tornar-se a primeira Capital Lixo Zero do país. A meta pode parecer ambiciosa, mas vem sendo construída há anos com muito trabalho e iniciativas concretas que colocam Florianópolis como referência em gestão de resíduos com inovação e seriedade.

Saiba mais sobre as iniciativas e os resultados surpreendentes que estão transformando Florianópolis em um exemplo de sustentabilidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Praças e parque: Habitasul presenteia Florianópolis com espaços públicos

Mauro Cid tem carreira militar bloqueada após se tornar réu por golpe de Estado

Em dois meses, mais de 10 mil pacientes não compareceram a consultas e exames em Criciúma