Florianópolis isenta IPTU de famílias que acolhem menores em situação de abandono; entenda Medida beneficia contribuintes que tenham guarda provisória ou tenham adotado crianças e adolescentes em situação de abandono; confira... ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 26/08/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Contribuintes com guarda provisória ou adotantes de crianças e adolescentes em situação de abandono poderão solicitar isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em Florianópolis. O procedimento foi regulamentado pela Secretaria Municipal da Fazenda e deve ser feito por autodeclaração, com base no Sistema Nacional de Acolhimento.

Saiba mais sobre como solicitar a isenção e os critérios necessários consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Arrasada’: família de SP perde três cachorros mortos em incêndio em Florianópolis

Novo porto de SC terá investimento bilionário e deverá exportar mais de 11 milhões de toneladas

Deputado que sofreu infarto permanece internado após cirurgia de emergência em Joinville