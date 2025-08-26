Florianópolis isenta IPTU de famílias que acolhem menores em situação de abandono; entenda
Medida beneficia contribuintes que tenham guarda provisória ou tenham adotado crianças e adolescentes em situação de abandono; confira...
Contribuintes com guarda provisória ou adotantes de crianças e adolescentes em situação de abandono poderão solicitar isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em Florianópolis. O procedimento foi regulamentado pela Secretaria Municipal da Fazenda e deve ser feito por autodeclaração, com base no Sistema Nacional de Acolhimento.
