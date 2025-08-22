Florianópolis obtém licença ambiental para destravar projeto histórico de esgoto no Sul da Ilha A região Sul de Florianópolis ainda não possui rede pública de coleta e tratamento de esgoto, tornando a obra estratégica para a capital... ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 07h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 07h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A região Sul de Florianópolis dá um passo histórico no saneamento básico com a implantação do primeiro SES (Sistema de Esgotamento Sanitário) da área. Atualmente, a região não possui rede pública de coleta e tratamento de esgoto, tornando a obra inédita e estratégica para a cidade. A Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) recebeu a Licença Ambiental Prévia (LAP) da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram), confirmando a viabilidade ambiental do projeto e definindo as diretrizes para sua execução.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse importante projeto para a cidade!

Leia Mais em ND Mais:

Saiba como conseguir laqueadura e vasectomia de graça no MultiHospital em Florianópolis

Quem é dono de concessionária investigada que foi preso e teve meio milhão bloqueado em SC?

Polícia Civil segue rastro digital e recupera Playstation 5 furtado em SC