Florianópolis obtém licença ambiental para destravar projeto histórico de esgoto no Sul da Ilha

A região Sul de Florianópolis ainda não possui rede pública de coleta e tratamento de esgoto, tornando a obra estratégica para a capital...

ND Mais

ND Mais|Do R7

A região Sul de Florianópolis dá um passo histórico no saneamento básico com a implantação do primeiro SES (Sistema de Esgotamento Sanitário) da área. Atualmente, a região não possui rede pública de coleta e tratamento de esgoto, tornando a obra inédita e estratégica para a cidade. A Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) recebeu a Licença Ambiental Prévia (LAP) da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram), confirmando a viabilidade ambiental do projeto e definindo as diretrizes para sua execução.

