Florianópolis passa a ter novas regras para a pesca de camarão; veja quais Portaria atende pedido antigo de pescadores e define normas para a pesca artesanal de camarão em Florianópolis ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 16h08 (Atualizado em 08/04/2025 - 16h08 )

A pesca de camarão em Florianópolis foi regulamentada e novas regras para a prática artesanal foram especificadas nesta segunda-feira (7). A norma da SAQ (Secretaria de Estado da Aquicultura e Pesca) atende a uma reivindicação antiga dos pescadores artesanais das baías Norte e Sul da Ilha.

Saiba mais sobre as novas regras e como elas impactam a pesca artesanal consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

