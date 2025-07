Florianópolis pode ganhar 77 km de transporte BRT ou VLT até 2054, projeta estudo do BNDES Projeto do BNDES e do Ministério das Cidades prevê implantação de transporte coletivo de média e alta capacidade na região metropolitana...

ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 05h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 05h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share