Florianópolis pode ganhar pontos de apoio para entregadores e motoristas de app Projeto que propõe pontos de apoio para trabalhadores de aplicativos em Florianópolis prevê banheiro, sala de descanso e espaço para... ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 18/04/2025 - 21h45 )

Um projeto de lei, protocolado em 7 de janeiro na Câmara dos Vereadores de Florianópolis, propõe a criação de pontos de apoio para entregadores e motoristas de aplicativo. A proposta aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações no trabalho dos entregadores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

