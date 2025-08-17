Florianópolis recebe exposição sobre corpo e gênero de artista alagoana
A exposição sobre corpo e gênero conta com vídeos, esculturas e registros de processos corporais que desafiam categorias fixas de gênero...
A exposição sobre corpo e gênero, intitulada “Transição: Expansão”, da artista visual e pesquisadora bruCa teiXeira, chega a Florianópolis trazendo um mergulho poético nas fronteiras entre corpo, identidade e tecnologia.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa exposição impactante!
