Florianópolis recebe exposição sobre corpo e gênero de artista alagoana

A exposição sobre corpo e gênero conta com vídeos, esculturas e registros de processos corporais que desafiam categorias fixas de gênero...

A exposição sobre corpo e gênero, intitulada “Transição: Expansão”, da artista visual e pesquisadora bruCa teiXeira, chega a Florianópolis trazendo um mergulho poético nas fronteiras entre corpo, identidade e tecnologia.

