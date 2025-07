Florianópolis recebe festival internacional de jazz e blues; confira programação gratuita Evento ocorre em 23 de agosto, no Parque Beira-Mar Continental, e terá atrações nacionais e internacionais, atividades infantis e piquenique... ND Mais|Do R7 30/07/2025 - 22h18 (Atualizado em 30/07/2025 - 22h18 ) twitter

Florianópolis recebe no dia 23 de agosto o festival Porto Blue Sound 2025. O evento reúne grandes nomes do jazz e do blues no Parque Beira-Mar Continental. A programação vai das 11h às 19h30, com oito shows gratuitos e atrações que incluem artistas do Brasil, França e Estados Unidos.

