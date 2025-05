Florianópolis recebe o espetáculo ‘Beethoven: A Revolução Musical’ pela Série Ressonâncias Com "Beethoven: A Revolução Musical", a Série Ressonâncias: Ciclo de Música de Câmara propõe romper as fronteiras tradicionais entre... ND Mais|Do R7 09/05/2025 - 22h26 (Atualizado em 09/05/2025 - 22h26 ) twitter

Estreia em Florianópolis nesta sexta (9), às 20h, a Série Ressonâncias: Ciclo de Música de Câmara, com o espetáculo “Beethoven: A Revolução Musical”. O projeto propõe romper as fronteiras tradicionais entre público, música clássica e lugar com quatro concertos gratuitos de um repertório que atravessa séculos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este evento imperdível!

