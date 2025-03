Florianópolis recebe selo nacional por educação antirracista e equidade racial nas escolas Reconhecimento leva o nome de Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, símbolo da luta por uma educação inclusiva no Brasil ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma educação que reconhece, respeita e valoriza as diferenças. É com esse compromisso que Florianópolis acaba de conquistar um selo nacional que simboliza muito mais do que uma certificação: representa um avanço concreto no combate ao racismo e na construção de uma sociedade mais justa. A Capital recebeu do governo federal o Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva para as Relações Étnico-Raciais, que reconhece secretarias de educação que se destacam em ações de valorização da cultura afro-brasileira e promoção da equidade racial.

Saiba mais sobre essa conquista e suas implicações no site do nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Avaí encaminha a contratação do técnico Jair Ventura

Grávida entra em trabalho de parto e dá à luz no sofá de casa em SC

Menina de 2 anos sofre tentativa de sequestro, em Camboriú