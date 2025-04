Florianópolis recebe tributo a Ray Charles no Sexta Jazz AF nesta sexta-feira O tributo a Ray Charles será no dia 18 de abril, às 20h, no Piso G2 (estacionamento) do Shopping Villa Romana. A entrada é gratuita...

