Florianópolis registra 371 pinguins encalhados em um mês; quase 90% já estavam mortos

Entre os dias 24 de junho e 23 de julho, 371 pinguins-de-Magalhães encalharam em praias de Florianópolis. A maioria foi encontrada sem vida: apenas 45 estavam vivos no momento do resgate – 12% do total. Os dados são do PMP-BS (Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos), executado na capital catarinense pela Associação R3 Animal.

Para entender melhor essa situação alarmante e as causas por trás dos encalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

