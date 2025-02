Florianópolis sobe oito posições e volta a ter a segunda cesta básica mais cara do país Mesmo com queda de 0,09%, cesta básica da capital catarinense é a segunda mais cara do país, custando mais da metade de um salário... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 16h27 (Atualizado em 11/02/2025 - 16h27 ) twitter

O preço da cesta básica ficou mais alto em 13 capitais brasileiras durante o mês de janeiro. Dentre elas, está Florianópolis, que é vice-líder no levantamento realizado pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), atrás apenas de São Paulo (SP). A pesquisa mostra a variação do grupo de alimentos em comparação com o mesmo período e o acumulado do ano anterior.

