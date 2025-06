Florianópolis tem alterações no trânsito para Procissão de Corpus Christi e obra na SC-401 Guarda Municipal recomenda que motoristas evitem área central da cidade durante o feriado; alterações no trânsito começam às 6h e terminam... ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 07h55 (Atualizado em 19/06/2025 - 07h55 ) twitter

O feriado de Corpus Christi mobiliza centenas de fiéis em Florianópolis nesta quinta-feira (19). As celebrações acontecem em diferentes regiões da cidade e provocando alterações no trânsito. A Guarda Municipal informou que o tráfego de veículos será modificado nos bairros Agronômica, Carianos e Centro.

Para mais detalhes sobre as mudanças no trânsito e as orientações da Guarda Municipal, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

