Florianópolis tem quase o triplo de casos de hepatite C em relação à média nacional Capital catarinense lidera detecção da doença no estado, mesmo com queda expressiva na mortalidade em Santa Catarina

ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 29/07/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share