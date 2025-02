Florianópolis tem recorde em acidentes e registra uma ocorrência de trânsito a cada 25 minutos Em 2024, dois anos após superar Joinville na liderança do ranking de acidentes, capital ultrapassou a marca de 20 mil casos, com 48... ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 09h26 (Atualizado em 22/01/2025 - 09h26 ) twitter

É difícil circular por Florianópolis sem presenciar um acidente de trânsito, seja uma colisão, capotamento ou saída de pista. Em média, é registrada uma nova ocorrência na Capital a cada 25 minutos. No ano passado, pela primeira vez na história, Florianópolis ultrapassou os 20 mil acidentes e chegou a 48 mortes no trânsito. Apenas no mês de outubro de 2024, foram 1.941 sinistros na cidade, que levaram a quatro mortes, conforme dados do Detran-SC (Departamento Estadual de Trânsito).

Para entender melhor essa situação alarmante e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

