Florianópolis terá até 120 dias para regularizar gestão de seis unidades de conservação
Monumento Natural da Galheta e Parque Natural Municipal da Lagoinha do Leste estão entre as áreas que terão regras definidas
A Prefeitura de Florianópolis terá até 120 dias para regularizar seis unidades de conservação no município. O prazo foi definido em acordo assinado com o Ministério Público de Santa Catarina na quarta-feira (20).
Saiba mais sobre como Florianópolis planeja proteger suas áreas naturais e as implicações desse acordo
