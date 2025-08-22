Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Florianópolis terá até 120 dias para regularizar gestão de seis unidades de conservação

Monumento Natural da Galheta e Parque Natural Municipal da Lagoinha do Leste estão entre as áreas que terão regras definidas

ND Mais

ND Mais|Do R7

A Prefeitura de Florianópolis terá até 120 dias para regularizar seis unidades de conservação no município. O prazo foi definido em acordo assinado com o Ministério Público de Santa Catarina na quarta-feira (20).

Saiba mais sobre como Florianópolis planeja proteger suas áreas naturais e as implicações desse acordo consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.