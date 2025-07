Florianópolis terá mutirão gratuito de castração para cães e gatos no fim do mês; saiba quando Ação da Dibea contará com 450 vagas para tutores da capital, com necessidade de inscrição prévia; o objetivo é reduzir abandono e doenças... ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 07h37 (Atualizado em 22/07/2025 - 07h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Em campanha de combate ao abandono de animais em Florianópolis, a Dibea (Diretoria de Bem-Estar Animal) vai promover um mutirão de castração gratuita para cães e gatos no fim de julho. A ação contará com 450 vagas disponíveis para tutores da capital, com necessidade de inscrição prévia.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em ND Mais:

Trocado por IA? Veja 7 profissões que não devem ser substituídas no futuro

Jovem é encontrado morto em casa e moto ligada pode ser explicação para tragédia em SC

Passeio macabro: adolescentes filmam corpo em decomposição e vídeo mobiliza polícia em SC