Florianópolis vai afundar? Mar pode 'engolir' cidades de SC em menos de 75 anos, revela estudo Estudo internacional alerta que Florianópolis, Palhoça, Balneário Camboriú e outras cidades litorâneas de Santa Catarina podem ter... ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 22h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 22h46 )

Uma pesquisa liderada pela Climate Central e pela Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, projeta que o nível do mar pode aumentar até 1,9 metros até o final do século. O estudo aponta que diversas cidades do Brasil, inclusive no Litoral de Santa Catarina, ficam sob risco.

