Floripa Sustentável promove debate estratégico sobre os rumos da educação em Florianópolis Movimento Floripa Sustentável promoveu Almoço Estratégico para debater os desafios da educação em Florianópolis; secretário apresentou... ND Mais|Do R7 14/05/2025 - 21h43 (Atualizado em 14/05/2025 - 21h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Majestic Palace Hotel recebeu, na tarde de ontem, uma discussão importante para o futuro da educação pública em Florianópolis. Promovido pelo Movimento Floripa Sustentável, que reúne 45 entidades da sociedade catarinense, o Almoço Estratégico intitulado “Qualificação da Educação – Florianópolis tem que virar o jogo”.

Para saber mais sobre as propostas e ações discutidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Professora envenenada: por que MP pediu novo depoimento da amante do médico suspeito?

Quem é a diretora de empresa financeira detida nos EUA por trabalhar ilegalmente

Como suspeito de furtar R$ 46 mil burlou tornozeleira eletrônica e driblou operação em SC