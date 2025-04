Fluxo de atendimento no HRO é avaliado em visita de comitiva da Secretaria de Saúde do Estado A necessidade do protocolo catarinense de classificação de risco foi identificado em visita técnica ao hospital em Chapecó para avaliar... ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 06h20 (Atualizado em 25/04/2025 - 06h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O fluxo de atendimento no HRO (Hospital Regional do Oeste) foi avaliado em uma visita técnica de comitiva da Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Santa Catarina, nesta quinta-feira (24), em Chapecó. Embora a visita já estivesse programada, a morte de João Maria Teixeira Machado, de 54 anos, enquanto aguardava o resultado de exames na emergência do hospital, no dia 11 de abril, reforçou a necessidade da presença da equipe no local.

Para saber mais sobre as mudanças no atendimento e as implicações do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

XP sofre vazamento de dados e clientes recebem alerta para possíveis tentativas de golpe

Dólar fecha em queda nesta quinta-feira (24) com incertezas tarifárias e pressão do mercado

Saiba quais são as pessoas e entidades suspeitas de lucrar com fraude de R$ 6 bi no INSS