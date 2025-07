‘Foi incrível’: imagens impressionantes flagram mãe e filhote de baleia-franca no litoral de SC A mãe e o filhote já estavam bastante afastados da costa de Itapema, mas Oswaldo Rodaski Neto, morador de Itapoá, conseguiu registrar... ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 07h37 (Atualizado em 08/07/2025 - 07h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O fotógrafo Oswaldo Rodaski Neto, morador de Itapoá, Litoral Norte catarinense, presenciou um momento emocionante. Suas lentes gravaram duas baleias-francas, a mãe e o filhote, nadando uma ao lado da outra neste domingo (6), em Itapema. “Foi uma sensação incrível, eu estava quase esquecendo de gravar, porque ver as baleias já é uma coisa maravilhosa”, disse Oswaldo.

Para ver as imagens impressionantes e saber mais sobre esse momento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Caça ilegal: homem é preso com 178 munições e 37 carcaças de aves silvestres em SC

Trechos da SC-283 terão bloqueios, “pare e siga” e detonações nesta semana; veja os municípios

‘Posso retirar?’: site lançado em SC permite saber em segundos se a nova identidade está pronta