‘Foi por R$ 120’: dívida de narguilé em festa termina com facada no peito e prisão em SC
Homem foi preso após dar facada em inimizade em encontro de carros de som em Blumenau
Um homem, de 26 anos, foi preso por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, nesta quinta-feira (21), em Blumenau, após dar uma facada em um homem por uma dívida de R$ 120 da compra de um narguilé.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba todos os detalhes desse crime chocante!
