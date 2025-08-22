‘Foi por R$ 120’: dívida de narguilé em festa termina com facada no peito e prisão em SC Homem foi preso após dar facada em inimizade em encontro de carros de som em Blumenau ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 08h18 ) twitter

Um homem, de 26 anos, foi preso por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, nesta quinta-feira (21), em Blumenau, após dar uma facada em um homem por uma dívida de R$ 120 da compra de um narguilé.

