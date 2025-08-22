Logo R7.com
‘Foi por R$ 120’: dívida de narguilé em festa termina com facada no peito e prisão em SC

Homem foi preso após dar facada em inimizade em encontro de carros de som em Blumenau

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um homem, de 26 anos, foi preso por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, nesta quinta-feira (21), em Blumenau, após dar uma facada em um homem por uma dívida de R$ 120 da compra de um narguilé.

