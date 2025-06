‘Foi só acender o fogão’: explosão em apartamento arranca porta e quebra janelas em SC Vazamento de gás de cozinha gerou explosão em apartamento no bairro São Vicente, em Itajaí; veja fotos ND Mais|Do R7 01/06/2025 - 06h57 (Atualizado em 01/06/2025 - 06h57 ) twitter

Uma explosão causada pelo vazamento de gás de cozinha quebrou quatro janelas e arrancou a porta de um apartamento no quarto andar de um prédio. O incidente ocorreu no bairro São Vicente, em Itajaí, por volta das 12h45 deste sábado (31). Segundo o Corpo de Bombeiros, o vazamento iniciou após a mangueira de gás encostar no forno elétrico. Sem perceber, um morador tentou acender o fogão, o que gerou a explosão.

