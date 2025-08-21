Fora de casa, JEC Futsal vence o Marreco pela Liga Nacional
Vitória na noite de terça-feira (19) mantém o JEC Futsal a um ponto do G-4
Vitória do JEC Futsal fora de casa e se mantém próximo ao G-4 da Liga Nacional. Em Francisco Beltrão, o Tricolor superou o Marreco por 1 a 0 com gol contra de Murilo e manteve a quinta colocação.
