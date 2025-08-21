Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Fora de casa, JEC Futsal vence o Marreco pela Liga Nacional

Vitória na noite de terça-feira (19) mantém o JEC Futsal a um ponto do G-4

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Vitória do JEC Futsal fora de casa e se mantém próximo ao G-4 da Liga Nacional. Em Francisco Beltrão, o Tricolor superou o Marreco por 1 a 0 com gol contra de Murilo e manteve a quinta colocação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.