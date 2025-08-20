Logo R7.com
Foragido atropela mulheres em perseguição e acaba morto após tiroteio na Grande Florianópolis

Suspeito estava em carro furtado com placa adulterada em Biguaçu e não respeitou às ordens de parada de agentes policiais

Um foragido de 42 anos morreu após atropelar duas mulheres e trocar tiros com policiais durante perseguição em Biguaçu na segunda-feira (18). A operação ocorreu para verificar suspeita de clonagem de veículos. Os agentes identificaram que o Hyundai HB20 do suspeito apresentava indício de adulteração e iniciaram a abordagem. O condutor não teria acatado às ordens de parada, iniciando a perseguição.

