Foragido atropela mulheres em perseguição e acaba morto após tiroteio na Grande Florianópolis Suspeito estava em carro furtado com placa adulterada em Biguaçu e não respeitou às ordens de parada de agentes policiais ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 02h17 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um foragido de 42 anos morreu após atropelar duas mulheres e trocar tiros com policiais durante perseguição em Biguaçu na segunda-feira (18). A operação ocorreu para verificar suspeita de clonagem de veículos. Os agentes identificaram que o Hyundai HB20 do suspeito apresentava indício de adulteração e iniciaram a abordagem. O condutor não teria acatado às ordens de parada, iniciando a perseguição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Adolescente de 15 anos é arrastada para obra em tentativa de estupro em Chapecó

Empresários de SC presos na Operação Mensageiro são da mesma família; saiba quem são

JP vai jogar? Onde assistir ao vivo Operário x Avaí pela Série B