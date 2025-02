Foragido da Justiça é morto em confronto com a PM em Florianópolis Homem de 34 anos tinha passagem por tráfico de drogas, roubo, ameaça e porte ilegal de arma de fogo; segundo a PM, ele confrontou os... ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 18h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um foragido da Justiça de 34 anos morreu em confronto com a Polícia Militar de Santa Catarina. O caso ocorreu no domingo (19), por volta das 9h30, na Costeira do Pirajubaé, em Florianópolis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente.

Leia Mais em ND Mais:

Crianças de 3 e 5 anos são socorridas após agressões em Videira; mãe e padrasto foram presos

VÍDEO: Incêndio atinge Hospital Regional de São José na Grande Florianópolis

Adolescente é flagrado com caminhonete de luxo furtada em SC e acaba na delegacia