Foragido da Justiça em SC é preso tentando cruzar fronteira do Brasil com a Argentina Suspeito de 36 anos foi flagrado em passagem clandestina entre Dionísio Cerqueira e a Argentina na noite da quinta-feira (22) ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 23h16 (Atualizado em 23/05/2025 - 23h16 )

Um foragido da Justiça brasileira, de 36 anos, foi preso ao tentar atravessar a fronteira do Brasil com a Argentina por uma passagem clandestina. O flagrante aconteceu na noite da quinta-feira (22), no município de Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, durante uma operação policial.

Saiba mais sobre essa prisão e os detalhes da operação no nosso parceiro ND Mais.

