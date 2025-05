Foragido da Justiça, traficante internacional de drogas é preso em Florianópolis Indivíduo foi capturado, nesta quinta-feira (15), na casa em que vivia no bairro Estreito, na região continental da capital catarinense... ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 08h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 08h44 ) twitter

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (15), um traficante internacional de drogas que estava foragido e escondido em Florianópolis (SC). Conforme a investigação, J.B.N. vivia em uma casa no bairro Estreito, na região continental, quando foi localizado pelos agentes.

Para mais detalhes sobre essa prisão e as circunstâncias que a cercam, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

