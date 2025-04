Foragido do Pará suspeito de matar policial militar é preso em Blumenau Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido planejado por uma facção criminosa ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 21h26 (Atualizado em 17/04/2025 - 21h26 ) twitter

Um homem suspeito de matar um policial militar no Pará foi preso, nesta quarta-feira (16), no bairro Glória, em Blumenau. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em 2 de novembro de 2024, no interior de um bar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso impactante.

