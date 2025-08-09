Foragido invade casa, abusa de mulher e acaba preso após vítima fugir no Litoral Norte de SC
Autor usou faca e exigiu transferências bancárias antes do abuso em Penha
Um homem foi preso por estupro, sequestro, cárcere privado, ameaça, estelionato e falsa identidade em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina. O flagrante foi realizado pela Polícia Militar nessa quarta-feira (6). Quando a guarnição chegou ao local, encontrou o filho da vítima na frente da casa. Ele contou para os policiais militares que o autor ainda estava no local. Os PMs entraram no imóvel e encontraram o homem dormindo. Eles também encontraram bebidas alcoólicas e a faca utilizada para coagir a mulher.
Um homem foi preso por estupro, sequestro, cárcere privado, ameaça, estelionato e falsa identidade em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina. O flagrante foi realizado pela Polícia Militar nessa quarta-feira (6). Quando a guarnição chegou ao local, encontrou o filho da vítima na frente da casa. Ele contou para os policiais militares que o autor ainda estava no local. Os PMs entraram no imóvel e encontraram o homem dormindo. Eles também encontraram bebidas alcoólicas e a faca utilizada para coagir a mulher.
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: