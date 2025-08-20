Foragido por furto de caminhonetes de luxo é preso em Blumenau Homem de 37 anos é investigado como possível integrante de quadrilha especializada em furto de caminhonetes de luxo em Blumenau e no... ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 05h37 (Atualizado em 20/08/2025 - 05h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um homem de 37 anos, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furtos de caminhonetes de luxo, foi preso em Blumenau na manhã desta terça-feira (19), após quase dois meses foragido.

Para mais detalhes sobre essa prisão e a investigação em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Evaldo Hoffmann pede exoneração da Secretaria de Segurança de Balneário Camboriú

Pequena cidade de SC abre processo seletivo com salários acima de R$ 14 mil

Ex-marido que matou professora em loja de SC morre no hospital