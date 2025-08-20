Foragido por furto de caminhonetes de luxo é preso em Blumenau
Homem de 37 anos é investigado como possível integrante de quadrilha especializada em furto de caminhonetes de luxo em Blumenau e no...
Um homem de 37 anos, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furtos de caminhonetes de luxo, foi preso em Blumenau na manhã desta terça-feira (19), após quase dois meses foragido.
