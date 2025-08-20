Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Foragido por furto de caminhonetes de luxo é preso em Blumenau

Homem de 37 anos é investigado como possível integrante de quadrilha especializada em furto de caminhonetes de luxo em Blumenau e no...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um homem de 37 anos, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furtos de caminhonetes de luxo, foi preso em Blumenau na manhã desta terça-feira (19), após quase dois meses foragido.

Para mais detalhes sobre essa prisão e a investigação em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.