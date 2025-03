Foragido por homicídio no Amapá é preso na BR-101, em Joinville Homem foragido vivia há dois anos na região de Joinville e foi condenado a 11 anos de prisão ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 13h47 (Atualizado em 06/03/2025 - 13h47 ) twitter

Um homem que estava foragido por um homicídio no estado do Amapá, na Região Norte do país, foi preso em Joinville na última terça-feira (4). O criminoso de 29 anos foi detido durante a Operação Carnaval na BR-101.

