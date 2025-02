Foragido por matar PM no Pará é preso na Grande Florianópolis; ele usava nome falso Condenado já estava sendo monitorado pela equipe policial antes da captura, ocorrida em Governador Celso Ramos (SC); preso deu nome... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 11/02/2025 - 21h06 ) twitter

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) prendeu no sábado (8) o foragido acusado de matar um policial militar no Pará. O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, no Pará, e cumprido pela Delegacia de Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis.

Saiba mais sobre essa importante captura e os detalhes do caso no nosso parceiro ND Mais.

