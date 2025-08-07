'Força para recomeçar': após incêndio, pizzaria tradicional de Chapecó reabre as portas O estabelecimento retoma às atividades após dois meses depois do incêndio que destruiu o local ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 06h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 06h38 ) twitter

O restaurante e pizzaria Cantinho do Sabor, tradicional em Chapecó, no Oeste catarinense, reabre nesta sexta-feira (8) em novo endereço, pouco mais de dois meses após ser completamente destruído por um incêndio. O retorno só foi possível graças ao apoio de clientes, amigos e colegas de profissão, além da força pessoal do casal de proprietários, Olir Zamarki e Laides Placot Zamarki.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa emocionante reabertura!

