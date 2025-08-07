Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

'Força para recomeçar': após incêndio, pizzaria tradicional de Chapecó reabre as portas

O estabelecimento retoma às atividades após dois meses depois do incêndio que destruiu o local

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O restaurante e pizzaria Cantinho do Sabor, tradicional em Chapecó, no Oeste catarinense, reabre nesta sexta-feira (8) em novo endereço, pouco mais de dois meses após ser completamente destruído por um incêndio. O retorno só foi possível graças ao apoio de clientes, amigos e colegas de profissão, além da força pessoal do casal de proprietários, Olir Zamarki e Laides Placot Zamarki.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa emocionante reabertura!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.